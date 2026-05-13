ВСУ атаковали деревню в Брянской области, есть пострадавшие

ВСУ атаковали деревню Антоновка в Брянской области, два человека пострадали
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали деревню Антоновка Брянского района в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь», — написал он.

Повреждения получили восемь жилых домов, гражданский автомобиль. Кроме того, было ликвидировано возгорание хозяйственной постройки. В данный момент на месте осуществляют работу оперативные и экстренные службы, проводится комиссия по оценке ущерба.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар БПЛА по селу Новогоровка Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, повреждения получили четыре многоквартирных дома.

Ранее житель Запорожской области шапкой сбил украинский дрон.

 
