Юрист предупредила о штрафах за неправильное размещение выгребных ям на даче

Установка уличного туалета на дачной территории может обернуться для россиян штрафом. Наказание предусмотрено за нарушение санитарных норм. Об этом aif.ru сообщила практикующий юрист, эксперт Ассоциации юристов России и Московской торгово-промышленной палаты Екатерина Кудряшова (Лапина).

«Прямого запрета нет, но действуют санитарные нормы. Ключевые требования связаны с размещением выгребных ям и расстоянием до источников воды и соседних участков», — объяснила специалист.

По ее словам, ответственность придется нести в случае нарушения санитарных и экологических требований. Основной нормой является ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Юрист подчеркнула, что при нарушении требований гражданам будет назначен штраф размером от 500 до 1 000 рублей. При этом если в результате установки был причинен вред или создана угроза здоровью, то возможна квалификация по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В такой ситуации владельцу участка придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, в случае загрязнения почвы или окружающей среды, денежное взыскание может составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова до этого предупреждала, что выращивание некоторых растений на дачном участке попадает под уголовную ответственность и грозит штрафом до 300 тысяч рублей. По ее словам, речь идет о маке снотворном, конопле, шалфее предсказателей, розе гавайской, голубом лотосе (кувшинка голубая), мимозе хостилис, ипомее трехцветной.

