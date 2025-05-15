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Дачникам рассказали о запрете на выращивание некоторых растений

Союза садоводов России: дачникам грозит штраф за выращивание шалфея и мимозы
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

В России дачникам и садоводам запрещено выращивать на участках некоторые растения, нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

По ее словам, речь идет о маке снотворном, конопле, шалфее предсказателей, розе гавайской, голубом лотосе (кувшинка голубая), мимозе хостилис, ипомеи трехцветной. За разведение этих растений предусмотрены как штрафы от 1,5- до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»), отметила Бурякова.

В мае юрист Анастасия Билялова предупредила россиян, что за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, которые запрещены для разведения, могут оштрафовать.

В этом же месяце руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что дачникам за шум в неположенное время грозит штраф.

Ранее дачникам назвали правила, которые помогут добиться большого урожая.

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