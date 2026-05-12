Россиянам напомнили об ответственности за оборванную сирень

В России предусмотрена ответственность за порчу чужого имущества и кражу, в том числе наказание грозит за сбор сирени в городах — на улицах, в парках или скверах. Такие деревья не считаются бесхозными – они принадлежат либо частным лицам, либо городу, поэтому портить их нельзя, предупредила в беседе с 360.ru основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

«Последствия сорванных веточек зависят от того, к чему это привело. От определенной суммы ущерба деяние можно квалифицировать как кражу», — отметила специалист.

Тяжелыми считаются последствия, в результате которых растение либо серьезно пострадало, либо погибло. Также сюда относятся ситуации, когда сирень обрывают с целью последующей продажи. Рвать сирень нельзя в парках, скверах, садах и на бульварах. Также запрещено обрывать цветы во дворах жилых домов, на участках государственных и муниципальных учреждений.

Штрафы за нарушение варьируются от 300 до 500 рублей, а в случае хулиганского мотива – от 500 до 1000 рублей. Если куст после повреждения погиб, то за это уже грозит уголовное наказание, сумма штрафа может возрасти до полумиллиона рублей, предусмотрены также исправительные работы или два года лишения свободы, заявила адвокат Оксана Грикевич. За сорванную с целью продажи сирень самый крупный штраф – 80 тыс. рублей, заключила юрист.

До этого заместитель главы Роскачества Елена Саратцева также сообщила, что за порчу деревьев, растущих в парках и скверах, принадлежащих муниципальным образованиям, положен штраф или арест на 15 суток в зависимости от нанесенного ущерба. Если сирень собирали для продажи, то виновнику грозит уголовная ответственность. При этом сбор сирени на собственном участке не запрещен, однако на самом деле для куста это крайне вредно – мнение о том, что сирень нужно периодически ломать для ее активного роста, ошибочно, подчеркнула специалист.

