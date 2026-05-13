Названа предварительная причина смерти внучки наркома иностранных дел СССР

РИА: внучка наркома СССР Литвинова, предположительно, покончила с собой
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

Найденная мертвой в Москве внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова Нина Литвинова, по предварительным данным, покончила с собой. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что Литвинова оставила предсмертную записку.

Накануне Литвинову без сознания обнаружили около ее дома в центре Москвы. Очевидцы вызвали медиков, но спасти москвичку не смогли. На момент смерти ей было 80 лет. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что женщина является дочерью сына Литвинова от второго брака. Внучка главы советского МИД длительное время занималась изучением иглокожих в Институте океанологии, а также работала зоологом.

Сам Литвинов находился на посту наркома в период с 1930 по 1939 год. Во время Великой Отечественной войны он занимал пост посла Советского Союза в США и был посланником на Кубе.

