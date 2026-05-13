Умер ведущий телепрограммы «До и после полуночи»

Российский и советский журналист, теле- и радиоведущий, член Академии российского телевидения Владимир Молчанов умер на 76 году жизни. Об этом сообщил фотограф и телеведущий Юрий Рост в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.

Причину смерти он не уточнил. В декабре 2025 года сообщалось, что телеведущего пятый раз за год госпитализировали с резкими болями в животе. По данным Mash, он пережил пересадку печени из-за рака, а в 2022 году у него случился инфаркт.

Молчанов наиболее известен как автор и ведущий телепрограммы «До и после полуночи» (1987–1991), которая стала одним из символов перестроечного телевидения.

Ранее умер актер, игравший в сериале «Возвращение Мухтара».