В Москве нашли погибшей внучку наркома иностранных дел СССР

В Москве умерла внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, пожилую женщину обнаружили около ее дома накануне. Она была без сознания. Очевидцы вызвали медиков, но спасти москвичку не смогли. На момент смерти ей было 80 лет. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что женщина является дочерью сына Литвинова от второго брака. Внучка главы советского МИДа длительное время занималась изучением иглокожих в институте океанологии, а также работала зоологом.

Сам Литвинов находился на посту наркома в период с 1930 по 1939 годы. Во время Великой Отечественной войны он являлся послом Советского союза в США.

До этого умер российский журналист и телеведущий Владимир Молчанов. За некоторое время до этого его несколько раз госпитализировали с резкими болями в животе. Также у ведущего «До и после полуночи» в 2022 году случился инфаркт.

