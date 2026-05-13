Россиян предупредили об опасности «спреев счастья» с окситоцином

Искусственная стимуляция окситоцина, например с помощью спреев, может привести к эмоциональной зависимости и снижению естественной выработки этого гормона. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический психолог Лилия Гладких.

«Тело перестает вырабатывать то, что в избытке получает извне. И самая большая опасность вот этих спреев заключается в том, что человек рискует снизить выработку собственного окситоцина. Тогда ему уже становится необходим этот внешний допинг», — объяснила специалист.

В результате человек, который решил отказаться от спрея или просто пропустил очередное использование, будет чувствовать себя значительно хуже и несчастнее, чем до начала применения, добавила она.

Психолог Денис Власов до этого рассказал, как победить стресс без антидепрессантов. Многие люди, по его словам, пытаются найти спасение в таблетках, забывая о прямой связи между кишечником и мозгом. Около 90% серотонина — гормона радости — вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, объяснил эксперт.

