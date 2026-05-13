Психолог раскрыл, как победить стресс без антидепрессантов

Психолог Денис Власов в беседе с РИАМО объяснил, как победить стресс без антидепрессантов. Многие люди, по его словам, пытаются найти спасение в таблетках, забывая о прямой связи между кишечником и мозгом. Около 90% серотонина — гормона радости — вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, объяснил специалист.

Он перечислил продукты, которые помогают успешно бороться с тревогой. Основа такого рациона — аминокислота триптофан, содержащаяся в индейке, бананах, горьком шоколаде и твердых сырах. Для борьбы со скрытым нейровоспалением необходимы омега-3 жирные кислоты, которые есть в жирной морской рыбе и грецких орехах. Магний из шпината и тыквенных семечек действует как естественный успокаивающий механизм для нервной системы. Квашеная капуста и кефир поддерживают микробиом кишечника, а сложные углеводы стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают резкие перепады настроения.

При этом Власов подчеркивает, что еда не способна вылечить глубокую клиническую патологию. В тяжелых случаях без помощи врача и назначенных им препаратов не обойтись.

В апреле стало известно, что с января по март этого года продажи антидепрессантов в России выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов уточнил, что если в прошлом году за указанный период продали 23,4 млн упаковок «таблеток счастья», то в этом году это количество увеличилось на 6,4 млн.

