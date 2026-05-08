Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Невролог предупредила об опасных последствиях стресса на работе

Conversation: постоянное чувство напряжения после работы повышает риск головных болей
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс и постоянное чувство напряжения после работы могут повышать риск головных болей и мигреней, рассказала невролог, доцент Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо Даниэль Уилхур. Об этом сообщает портал The Conversation.

По словам специалиста, кратковременный стресс сам по себе не опасен: он помогает организму мобилизоваться, улучшает концентрацию и повышает работоспособность. Проблемы начинаются тогда, когда нервная система слишком долго остается в состоянии «боевой готовности».

Во время хронического стресса в организме постоянно повышены уровни кортизола и адреналина. Это приводит к тому, что нервная система становится более чувствительной к боли. В результате даже слабые сигналы начинают восприниматься как болезненные.

«В случае головной боли такая сенсибилизация снижает болевой порог: приступ начинается легче и длится дольше», — объяснила Уилхур.

Особенно сильно это отражается на людях, страдающих мигренью. Их нервная система, как отмечает невролог, изначально более чувствительна к изменениям окружающей среды, нарушениям сна, гормональным колебаниям и стрессу.

Кроме того, стресс вызывает постоянное напряжение мышц шеи, плеч и головы, что способствует развитию головной боли напряжения. Дополнительным фактором становятся длительное сидение и работа за компьютером без движения.

Отдельную роль играет нарушение сна. Многие люди после напряженного рабочего дня чувствуют себя не уставшими, а «перевозбужденными»: им сложно уснуть, мысли продолжают крутиться вокруг рабочих задач, а сон становится поверхностным. Это создает замкнутый круг: плохой сон усиливает стресс и повышает вероятность головной боли на следующий день.

Уилхур отмечает, что полностью избавиться от стресса невозможно, однако можно уменьшить его влияние на нервную систему. Для этого она рекомендует делать короткие паузы между делами, больше двигаться, следить за осанкой и рабочим местом, ограничивать рабочие сообщения в нерабочее время и практиковать техники осознанности — например, дыхательные упражнения или медитацию.

Если головные боли становятся регулярными, специалист советует обратиться к врачу. В некоторых случаях пациентам могут помочь физиотерапия, психотерапия или методы работы с хронической болью.

Ранее ученый развеял миф о связи мигрени с магнитными бурями.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!