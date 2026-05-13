В Госдуме россиянам назвали основные правила защиты от кибермошенников

Депутат Немкин призвал россиян не выкладывать в соцсетях информацию о себе
Интернет остается очень небезопасным пространством, дающим мошенникам огромное количество способов обмана. Для защиты от онлайн-угроз россиянам необходимо повышать цифровую грамотность и следовать правилам защиты персональных данных, подчеркнул член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

В первую очередь важно серьезно отнестись к настройкам приватности, ограничив в соцсетях круг общения и доступности личных данных. Нельзя публиковать адреса, документы, номера телефонов, места работы и учебы, подчеркнул депутат. Он призвал также не выкладывать фотографии, по которым можно определить текущее местоположение пользователя.

«Социальные сети создают иллюзию закрытого и безопасного пространства, где человек общается только со своим кругом знакомых. Но в действительности любая опубликованная информация может стать доступной третьим лицам: мошенникам, злоумышленникам или тем, кто занимается сбором персональных данных», – пояснил Немкин.

В том числе важно не публиковать фото из отпуска в режиме реального времени, геолокацию, данные о семье – все это помогает аферистам создать цифровой портрет человека и использовать его потом в своих целях.

Для защиты аккаунтов от взлома нужно создавать разные пароли для разных сервисов, делая их максимально сложными, уникальными, подчеркнул Немкин. Кроме того, он посоветовал школам, университетам, IT-компаниям усилить работу по просвещению населения в вопросах цифровой безопасности.

«Чем выше уровень цифровой грамотности граждан, тем сложнее мошенникам реализовывать свои схемы», — заключил парламентарий.

До этого эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров напомнил о простых правилах безопасности: для почты, банков и мессенджеров нужно использовать разные пароли, а везде, где есть деньги и важные данные, обязательно следует включать двухфакторную аутентификацию. Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, если речь идет о доступе, документах или платежах. И главное: код из СМС нельзя сообщать никому.

Настоящая служба поддержки никогда не просит переводить средства на другой счет, и никаких «безопасных счетов» в природе не существует, подчеркнул эксперт.

