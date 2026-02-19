Размер шрифта
«Банки должны отвечать»: назван единственный способ победить кибермошенников

Специалист Дуб: защищать россиян от мошенников должны банки и сотовые операторы
Добиться по-настоящему переломного момента в борьбе с мошенниками не получится без строгой финансовой ответственности для банков и сотовых операторов. Именно они должны защищать граждан, оплачивающих их услуги, от аферистов, убеждена эксперт по интернет-мошенникам Екатерина Дуб. Сегодня же в России антимошенническая работа на данный момент охватила лишь 5% от того, что должно быть сделано, заявила она в беседе с «Ридусом».

Эксперт подчеркнула, что россияне не стали менее доверчивы, их сознание не поменялось, что подтверждается по-прежнему высоким спросом на инфоцыганские курсы. Плюс играет роль сложная экономическая ситуация и растущие цены, в условиях которой многие ищут способы подзаработать. Сами мошенники тоже не отступят – их разгул сформировал целое «потерянное поколение скамеров», которые отвыкли зарабатывать легально, вложились в создание колл-центров и уже не смогут просто так вернуться к обычной жизни, объяснила специалист.

На то, чтобы полностью разобраться с проблемой мошенничества, по мнению Дуб, уйдет не один десяток лет, а чтобы добиться по-настоящему «коренного перелома» следует подключить к работе сотовых операторов и банки. Именно они должны защищать граждан от «лап мошенников», раз уж те платят им деньги за услуги, подчеркнула эксперт.

«Сотовые операторы должны блокировать звонки с неизвестных номеров, а не пропускать, банки — операции на основе этих звонков, — объяснила Дуб. — И когда у нас банки и сотовые операторы начнут терять деньги, возмещая ущерб жертвам мошенников, тогда мы сможем победить».

Только если банки и операторы будут нести материальную ответственность за схемы мошенников, они начнут предпринимать реально действенные меры. В том числе будут активнее вкладывать средства в создание искусственного интеллекта, который будет отслеживать скрипты мошенников, вычислять и блокировать их попытки связаться с гражданами.

«Тогда эти процессы реально пойдут очень-очень быстро», — заключила эксперт.

Напомним, председатель ПСБ Петр Фрадков до этого заявил, что в России появились предпосылки к устойчивому снижению ущерба от кибермошенников, переломный момент наступит, когда потери от противоправных действий упадут минимум на 20%. Он утверждает, что новые технические решения и регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству, а также изменилось осознание россиян. Они стали понимать всю серьезность рисков, получая звонки от злоумышленников.

Ранее сообщалось, что кибермошенничество стало менее рентабельным для преступников.
 
