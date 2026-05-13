В Белгородской области остановили движение электричек

В Белгородской области остановили движение на участке схода электропоезда

В Белгородской области временно приостановили движение на участке, где сошел пригородный поезд. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Для устранения последствий инцидента направлен восстановительный поезд.

«Из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия произошел сход одного вагона пригородного поезда № 6072. Движение на участке временно приостановлено», — говорится в публикации.

13 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе с рельсов сошел электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка». По предварительной информации, причиной случившегося стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Глава Белгородской области отметил, что пути могли быть повреждены в результате детонации взрывного устройства.

В момент аварии в поезде было 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали мать и ее семилетняя дочь.