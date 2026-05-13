В России электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров ж/д полотна

Гладков: электропоезд с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области

В Белгородской области с рельсов сошел электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Яковлевском округе. По предварительным данным, причиной случившегося стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Гладков сообщил, что пути могли быть повреждены в результате детонации взрывного устройства.

По словам губернатора, машинист применил экстренное торможение, что привело к сходу вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Ее госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы, включая саперов Минобороны России. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

До этого украинский беспилотник атаковал автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Транспортное средство загорелось. Очевидцы пытались потушить огонь, но в этот момент по машине ударил второй дрон. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор региона выразил соболезнования близким мужчины.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали мать и ее семилетняя дочь.