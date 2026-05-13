Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В России электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров ж/д полотна

Гладков: электропоезд с 15 пассажирами сошел с рельсов в Белгородской области
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области с рельсов сошел электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Яковлевском округе. По предварительным данным, причиной случившегося стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Гладков сообщил, что пути могли быть повреждены в результате детонации взрывного устройства.

По словам губернатора, машинист применил экстренное торможение, что привело к сходу вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Ее госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы, включая саперов Минобороны России. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

До этого украинский беспилотник атаковал автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Транспортное средство загорелось. Очевидцы пытались потушить огонь, но в этот момент по машине ударил второй дрон. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор региона выразил соболезнования близким мужчины.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали мать и ее семилетняя дочь.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!