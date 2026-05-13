В Литве закрыли аэропорт из-за метеозонда с контрабандными сигаретами

В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за проблем с метеозондом, приземлившимся на территории Каунаса с табачной контрабандой, предположительно, из Белоруссии. Об этом передает Delfi.

В сообщении говорится, что аэропорт пришлось закрыть в ночь на среду из-за угрозы безопасности полетов. Отмечается, что к одному из обнаруженных зондов было прикреплено 9 тысяч пачек сигарет.

Ограничения из-за вторжения метеозонда в воздушное пространство Литвы коснулись двух рейсов. Один самолет вынужденно отправился в Копенгаген, а второй рейс был отменен.

7 февраля сообщалось, что за сутки в Литве приземлились семь метеозондов с контрабандными сигаретами, предположительно запущенных из Белоруссии. Это стало рекордом 2026 года.

В ведомстве уточнили, что перехваченные метеозонды, которые пограничники успели забрать до появления контрабандистов, доставили в Литву 12,7 тыс. пачек сигарет. Направление полета — из Белоруссии — было установлено по геолокации.

Ранее Литва подала обращение в ICAO по инцидентам с метеозондами из Белоруссии.