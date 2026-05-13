В Минпросвещения рассказали, как организовать летние каникулы ребенка

Во время летних каникул важно не перегрузить ребенка развивающими занятиями, организовать совместный семейный досуг, а также не забывать о режиме сна. Об этом «Парламентской газете» сообщила ведущий научный сотрудник подведомственного Министерству просвещения РФ Института изучения детства, семьи и воспитания кандидат педагогических наук Анна Бояринцева.

По словам эксперта, при организации отдыха летом в первую очередь стоит запланировать большие дела, такие как путешествие на море или поездка в деревню. После этого рекомендуется отметить в календаре события по месяцам и на каждый день. При этом важно оставить свободные окна для спонтанных занятий, таких как настольные игры и совместное чтение.

«Велопрогулки, плавание, путешествия. Вокруг этого общего можно планировать совместные встречи и события. Лето позволяет в полной мере воспользоваться благами природы — солнцем, воздухом, водой, растениями. Еще в древности врач Авиценна считал эти факторы основными для сохранения здоровья, к ним же он причислял рациональное питание, движение, сон, обмен веществ, позитивные эмоции», — подчеркнула Бояринцева.

Она также напомнила о необходимости придерживаться режима. Продолжительность сна детей от 3 до 5 лет должна составлять около 11-12,5 часов, из которых два — днем. Ребенку в возрасте от 5 до 7 лет следует выделить на ночной отдых 10 часов, а на дневной — 1,5 часа.

