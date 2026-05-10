В Минпросвещения рассказали, где разрабатываются рекомендации оценивания поведения в школах

Рекомендации по оцениванию поведения в школах разрабатываются в четырех организациях: ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», «Движение первых», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минпросвещения.

«Методические рекомендации, с учетом результатов апробации, выбора трехуровневой модели оценивания поведения, в настоящее время актуализируются с учетом предложений и замечаний регионов, а также ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», «Движения первых», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». В обновленных методических рекомендациях будет в том число раскрыто содержание раздела о системе оценивания поведения», — сообщили в Минпросвещения.

В 2025-2026 учебном году в пилотных регионах проходила апробация системы оценивания поведения обучающихся 1–8 классов. По ее итогам предполагалось определить наиболее оптимальную и объективную модель оценки.

«В настоящее время продолжается работа по внедрение оценки поведения во всех школах страны. В 2026-2027 учебном году апробация оценки поведения будет масштабирована и реализована во всех регионах Российской Федерации. В рамках подготовки к апробации организована работа по подготовке методических рекомендаций», — сообщили в Минпросвещения.

Ранее в пилотных регионах прошла апробация системы оценивания поведения школьников по пяти критериям.

 
