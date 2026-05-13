Российским выпускникам напомнили о главных изменениях правил приема в вузы

360.ru: в 2026 году в РФ изменили правила приема абитуриентов в вузы
Виталий Аньков/РИА Новости

В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределения мест и так далее, напоминает 360.ru.

Основное изменение – это прием документов только через «Госуслуги». Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена – использовать можно только сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте.

Также Минобрнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю.

С этого года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на платные места – это будет делать Минобр, определяя вузам максимальное число платных мест на каждое направление. В то же время университеты смогут сами распределять эти места внутри направления или специальности.

Важным изменением стало повышение порога баллов ЕГЭ, установленный учредителем для приема документов абитуриента. То есть университетам дали право отсеивать поступающих с низкими баллами еще на этапе приема заявлений.

Специалисты подчеркивают, что принятые изменения повысят качество отбора абитуриентов и позволят уточнить условия целевого обучения. Выпускникам школ, планирующим получать высшее образование, посоветовали внимательно изучать правила подачи документов в каждый конкретный вуз, так как они могут различаться.

До этого член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов отметил, что в этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений, одно из ключевых — это цифровизация процедуры поступления. Это означает, что у абитуриентов появилась возможность подать документы в 1717 вузов страны в дистанционном формате через портал «Госуслуги», при наличии подтвержденной учетной записи. Кроме того, они в этом году смогут самостоятельно в режиме реального времени отслеживать все этапы поступления: «от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении».

Кроме того, через личный кабинет на «Госуслугах» подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз.

Ранее Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году.

 
