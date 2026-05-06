Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Абитуриентам разъяснили правила подачи документов в вузы в 2026 году

В 2026 году абитуриенты могут подать заявление в 1717 вузов РФ через Госуслуги
Виталий Аньков/РИА Новости

Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате в вузы как через портал «Госуслуги», так и традиционными способами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Сенатор напомнил, что в этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений, одно из ключевых — это цифровизация процедуры поступления.

» ... у абитуриентов появилась возможность подать документы в 1717 вузов страны в дистанционном формате через портал «Госуслуги», при наличии подтвержденной учетной записи», — отметил Гибатдинов.

При этом, как напомнил парламентарий, для поступающих сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз: лично или через «Почту России».

Гибатдинов также пояснил, что абитуриенты в этом могут самостоятельно в режиме реального времени отслеживать все этапы поступления: «от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении».

Кроме того, через личный кабинет на «Госуслугах» подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз.

До этого сообщалось, что российские абитуриенты с высокими баллами за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выбирают в вузах инженерные и IT-направления.

Ранее россиянам напомнили о дополнительных механизмах отбора абитуриентов в вузах.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!