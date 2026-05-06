Абитуриентам разъяснили правила подачи документов в вузы в 2026 году

В 2026 году абитуриенты могут подать заявление в 1717 вузов РФ через Госуслуги

Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате в вузы как через портал «Госуслуги», так и традиционными способами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Сенатор напомнил, что в этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений, одно из ключевых — это цифровизация процедуры поступления.

» ... у абитуриентов появилась возможность подать документы в 1717 вузов страны в дистанционном формате через портал «Госуслуги», при наличии подтвержденной учетной записи», — отметил Гибатдинов.

При этом, как напомнил парламентарий, для поступающих сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз: лично или через «Почту России».

Гибатдинов также пояснил, что абитуриенты в этом могут самостоятельно в режиме реального времени отслеживать все этапы поступления: «от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении».

Кроме того, через личный кабинет на «Госуслугах» подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз.

