Москвичам рассказали, когда в город вернется тепло

Синоптик Позднякова: тепло вернется в Москву в среду
В среду, 30 мая, в Москву вернется тепло, температура воздуха поднимется выше +20°C. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, речь о летней жаре пока не идет, однако, температура начинает возвращаться к климатической норме. В этот день ожидается более комфортная, но облачная погода, с прояснениями, но без существенных осадков.

«Дневная температура в Москве достигнет отметки +21… +23°C. В четверг [, 14 мая] может потеплеть еще на пару градусов. В субботу и воскресенье температура воздуха в Москве может приблизиться к отметке +25°C», - сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в столице установится «настоящее майское тепло».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец накануне говорил, что летняя погода наступит в Москве до конца этой недели. По его словам, до конца недели столбик термометра поднимется лишь до комфортных +20°C, а в ночное время — +10°C...+13°C.

Метеоролог добавил, что к следующим выходным в Москве распогодится: ночью столбик термометра поднимется до +10°C...+15°C, днем разогреет до +22°C...+27°C, что соответствует многолетним показателям середины лета.

Ранее сообщалось, что Москву на всю неделю накрыл «плаксивый» атлантический циклон.

 
