Онищенко рассказал, зачем к хантавирусу привлекают столько внимания

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко рассказал ТАСС, что вокруг хантавируса нагнетают обстановку специально, чтобы отвлечь людей в Европе и на Ближнем Востоке от прочих важных проблем.

«Идет нагнетание. Здесь я уже начинаю в какой-то мере соглашаться с заявлениями господина [спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла] Дмитриева, что ситуация специально раскручивается для того, чтобы отвлечь людей от тех проблем, которые сегодня есть, и прежде всего, как я понимаю, связанных с Ближним Востоком, с правовым положением в некоторых европейских государствах и так далее», — поделился Онищенко.

Он заявил, что хантавирус давно изучен и лечение от него есть, поэтому вирус не угрожает россиянам.

13 мая директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что вспышка хантавируса, наблюдающаяся в мире, с малой вероятностью перерастет в пандемию. Он отметил, что хантавирус пока так и не смог приспособиться к организму человека и «сменить хозяина».

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Отмечается, что на лайнере пассажиры заболели отличающимся вариантом вируса — Андес, который распространяется в Северной и Южной Америке.

Хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — ГЛПС, заявили в Роспотребнадзоре. С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная, сообщили в ведомстве.

