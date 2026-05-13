Ученый заявил о маловероятности сценария пандемии хантавируса

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что вспышка хантавируса, наблюдающаяся в мире, с малой вероятностью перерастет в пандемию. Он отметил, что хантавирус пока так и не смог приспособиться к организму человека и «сменить хозяина».

«Сценарий того, что вспышка хантавируса перерастет в пандемию, представляется крайне маловероятным, потому что для коронавируса известно, что он как минимум шесть раз переходил от животных к человеку в самое недавнее время. То есть для него смена хозяина и утверждение у нового хозяина, то есть у человека, это хорошо известное свойство. Хантавирусы наоборот — это мышиные вирусы, они часто заражают человека, в том числе и у нас в стране, но они до сегодняшнего дня, несмотря на многочисленные случаи единичных заражений, не смогли приспособиться к циркуляции человека и не вызывали никогда даже крупных вспышек, поэтому сценарий пандемии, вызванных хантавирусом, представляется очень маловероятным», — заявил он.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что риск появления хантавируса Андес на территории России остается крайне низким, поскольку переносчик инфекции — карликовый рисовый хомяк — не приспособлен к российским климатическим условиям.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Отмечается, что на лайнере пассажиры заболели отличающимся вариантом вируса — Андес, который распространяется в Северной и Южной Америке.

Хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — ГЛПС, заявили в Роспотребнадзоре. С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная, сообщили в ведомстве.

Ранее «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на лайнере.