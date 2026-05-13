Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Обвиняемый в утоплении 9-летнего мальчика в Петербурге признался в интимной связи с ним

78.ru: в Петербурге обвиняемый в убийстве мальчика заявил об интиме с ним
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, которого обвиняют в утоплении девятилетнего мальчика из Петербурга, рассказал об интимной связи с ним. Слова россиянина и видео беседы со следователем публикует 78.ru.

По данным канала, в комментарии для журналистов фигурант отрицал, что делал что-то подобное с Антоном (имя изменено).

«Нет. Никогда в жизни. Никаких интимных отношений», – заявил он.

В беседе со следователем изначально мужчина подчеркнул, что никогда не испытывал тяги к детям. После вопроса представителя СК о том, вступал ли он в связь с Антоном, петербуржец ответил утвердительно. Он также добавил, что признает это и раскаивается. Уточнить сколько раз он подвергал мальчика сексуальному насилию, мужчина ответить не смог.

Как удалось узнать журналистам, сейчас россиянин находится в СИЗО и его мать – единственная, кто пишет ему письма.

Под арестом мужчина оказался спустя несколько дней после пропажи девятилетнего Антона. Мальчик пошел к гипермаркету и пропал. Правоохранители выяснили, что ребенка видели рядом с машиной мужчины.

Предположительно, в автомобиле он домогался Антона. Тело убитого нашли в водоеме в Ленобласти, на его ногах был скотч.

Ранее петербуржец полгода истязал детей сожительницы и был арестован.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!