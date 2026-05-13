Обвиняемый в утоплении 9-летнего мальчика в Петербурге признался в интимной связи с ним

78.ru: в Петербурге обвиняемый в убийстве мальчика заявил об интиме с ним

Мужчина, которого обвиняют в утоплении девятилетнего мальчика из Петербурга, рассказал об интимной связи с ним. Слова россиянина и видео беседы со следователем публикует 78.ru.

По данным канала, в комментарии для журналистов фигурант отрицал, что делал что-то подобное с Антоном (имя изменено).

«Нет. Никогда в жизни. Никаких интимных отношений», – заявил он.

В беседе со следователем изначально мужчина подчеркнул, что никогда не испытывал тяги к детям. После вопроса представителя СК о том, вступал ли он в связь с Антоном, петербуржец ответил утвердительно. Он также добавил, что признает это и раскаивается. Уточнить сколько раз он подвергал мальчика сексуальному насилию, мужчина ответить не смог.

Как удалось узнать журналистам, сейчас россиянин находится в СИЗО и его мать – единственная, кто пишет ему письма.

Под арестом мужчина оказался спустя несколько дней после пропажи девятилетнего Антона. Мальчик пошел к гипермаркету и пропал. Правоохранители выяснили, что ребенка видели рядом с машиной мужчины.

Предположительно, в автомобиле он домогался Антона. Тело убитого нашли в водоеме в Ленобласти, на его ногах был скотч.

Ранее петербуржец полгода истязал детей сожительницы и был арестован.