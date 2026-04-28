Петербуржец полгода истязал детей сожительницы и был арестован

В Петербурге мужчину арестовали за истязание детей сожительницы

Жителя Петербурга обвиняют в истязании детей возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, издевательства над несовершеннолетними длились более полугода. 28-летний мужчина систематически избивал их. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», семья, состоящая из молодого человека, его возлюбленной и ее детей в возрасте пяти и семи лет, проживала в Колпино.

Со временем воспитатели детского сада стали замечать синяки на коже подопечных и обратились в профильные органы.

По данным «Фонтанки», детей отправили в медучреждение, но информация об их состоянии не сообщается.

В отношении сожителя матери возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под арестом, ему уже предъявили обвинения. Следователи проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего в семье.

