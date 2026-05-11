В магазинах Таиланда возник ажиотаж из-за бородинского хлеба и селедки

РИА Новости: в Таиланде вырос спрос на бородинский хлеб и российскую селедку
В магазинах Таиланда резко вырос спрос на бородинский хлеб, российскую селедку и ряд других продуктов. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации источника информагентства, с полок продуктовых магазинов в Таиланде очень быстро исчезают сельдь фирмы «Матиас» и продукты бренда «Фрутоняня» — эти товары продаются в Бангкоке и туристических зонах страны уже более полугода.

Кроме того, вырос спрос на красную икру российского производства — этот продукт начали продавать в Таиланде только в первом квартале 2026 года.

Фиксируется спрос и на бородинский хлеб — его реализуют в таиландских сетевых магазинах с апреля.

До этого стало известно, что россияне при выборе овощей и фруктов отдают предпочтение продукции отечественного производства. При этом лидерами по ежедневному потреблению отечественных овощей и фруктов стали жители Кирова, Волгограда, Севастополя, Ярославля и Пензы.

