Власти Таиланда сократят безвизовый период

Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев до 30 дней
В Таиланде власти собираются сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу, его слова приводит портал Thai PBS.

«Срок безвизового пребывания будет сокращен с нынешних 60 до 30 дней, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях», — сказал он.

В конце апреля сообщалось, что власти Таиланда намерены ввести для туристов обязательное медицинское страхование, без которого иностранцев не пустят в страну. Причиной такого радикального шага стали значительные затраты Таиланда на оказание медицинской помощи иностранным туристам.

Так, расходы Королевства на лечение иностранцев составляют около 100 млн бат (свыше $3 млн) в год. В значительной степени они вызваны безответственным поведением туристов, не соблюдающих правила дорожного движения при езде на мотоциклах и скутерах. Больницы вынуждены лечить получивших тяжелые травмы иностранцев, а стоимость лечения затем покрывается за счет бюджета.

Ранее сообщалось, что спрос на бронирования в Таиланде вырос на 21% в 2026 году.

 
