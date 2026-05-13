В Рособрнадзоре рассказали, как прошел досрочный этап ЕГЭ

Рособрнадзор: досрочный этап ЕГЭ прошел штатно, без серьезных сбоев
Александр Кряжев/РИА Новости

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап ЕГЭ прошел штатно, без серьезных сбоев. Об этом сообщает ТАСС.

«Экзамен прошел штатно, в нормальной рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев», — поделился Музаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

13 мая член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике.

По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдать физику.

Депутат также добавила, что ожидается уменьшение количества желающих сдавать ЕГЭ по обществознанию из-за сокращения бюджетных и платных мест на гуманитарных направлениях.

Ранее стало известно, что школьники из Подмосковья получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ.

 
