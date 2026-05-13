Названы предметы, которые будут востребованы у школьников на сдаче ЕГЭ

В Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. Об этом радио Sputnik рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко.

Депутат сообщила, что в России была проведена серьезная профориентационная кампания по привлечению молодежи на специальности IT-направления, а также технического и инженерного профилей.

«Надеемся, что больше выпускников будут выбирать физику и информатику в качестве ЕГЭ. Также с этого года ребята, поступающие на педагогические специальности, сдают и профильные экзамены», — подчеркнула она.

По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдать физику.

Депутат также добавила, что ожидается уменьшение количества желающих сдавать ЕГЭ по обществознанию из-за сокращения бюджетных и платных мест на гуманитарных направлениях.

Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш до этого говорил, что уровень стресса во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ зависит не столько от сложности заданий, сколько от отношения выпускника к ним. Специалист посоветовал распределять нагрузку во время подготовки, и, вместо хаотичного штудирования учебников, создать четкий график, где будет место не только занятиям, но и отдыху.

