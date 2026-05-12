Психолог рассказала, как быстро снять стресс на работе

Наведение порядка в документах на работе может снижать тревожность и уменьшать стресс. Беспорядок может увеличивать когнитивную нагрузку у некоторых людей: мозг вынужден обрабатывать множество лишних стимулов, что снижает концентрацию, усиливает утомление и может повышать уровень стресса, рассказала «Газете.Ru» психолог, психоаналитический терапевт Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина.

«Во-первых, тревога связана с переживанием неопределенности и утраты контроля. Любая деятельность, которая возвращает ощущение структуры – разбор документов или организация пространства – символически и практически восстанавливает границы: «здесь понятно», «здесь управляемо». Во-вторых, беспорядок создает эффект «незавершенных дел». Каждая аккуратная стопка бумаг или неразобранный файл – это микросигнал: «надо разобраться». Даже если человек сознательно об этом не думает, психика удерживает эти «открытые гештальты», что усиливает фоновое напряжение. В-третьих, сам процесс упорядочивания – это простая деятельность с быстрым результатом. В ситуации тревоги, где много неопределенного и неконтролируемого, это дает переживание завершенности и эффективности», — объяснила специалист.

Но есть и обратная сторона. Для некоторых людей с выраженной тревожностью, перфекционизмом или обсессивными чертами наведение порядка может, наоборот, усиливать напряжение.

«Если малейшее нарушение структуры вызывает сильное напряжение, если за этим стоит не облегчение, а постоянная внутренняя проверка, «все ли достаточно правильно», то мы имеем дело уже не с регуляцией, а с попыткой тотального контроля. Так порядок может превратиться в симптом в виде компульсии. Наведение порядка может быть хорошим инструментом саморегуляции, способом временно снизить тревожность и восстановить ощущение контроля. Но оно не заменяет работу с ее источниками. Если тревога носит устойчивый характер, связана с внутренними конфликтами или повторяющимися переживаниями, то уместнее обратиться за помощью к психологу, психотерапевту», — заметила доктор.

