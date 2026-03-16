Врачи рассказали, какие продукты поддержат здоровье кожи рук и ногтей

Продукты, которые содержат в себе витамины группы B, A и цинк, помогут поддерживать здоровье кожи рук и ногтей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, в рацион стоит включать морскую рыбу и брокколи, чтобы избавиться от тусклости и ломкости ногтей.

«Включайте в диету источники омега-3 и йода. Это не только укрепит ногтевую пластину, но и поможет организму бороться с системным воспалением, которое часто обостряется весной. Помните, что продукты для молодости — это прежде всего цельные жиры», — добавили в сообщении.

Так, стоит потреблять сливочное масло, печень и орехи, которые обеспечат синтез защитного кожного сала.

Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина до этого говорила, что восстановить кожу после зимнего сезона можно с помощью комплексного ухода, в который входят увлажнение, фотозащита, качественный сон и правильное питание. Специалист отметила, что весной особенно важно интенсивно увлажнять кожу. Удерживать влагу помогут средства с гиалуроновой кислотой, а компоненты, восстанавливающие липидный барьер, снизят ее потерю, а также повысят устойчивость кожи к внешним факторам.

