Врач рассказал, почему вредно мыть руки горячей или холодной водой

При сосудистых нарушениях и сахарном диабете мытье рук холодной водой может навредить здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Существует распространенное бытовое мнение, что руки можно быстро ополоснуть либо очень холодной, либо очень горячей водой, не подбирая комфортную температуру. Но резкий холод и чрезмерный жар — не гигиеническая норма, а лишняя нагрузка на кожу и сосуды, которая со временем приводит к хроническому раздражению кожи и функциональным нарушениям. Основная задача при мытье рук — механическое удаление загрязнений и микроорганизмов с помощью воды и мыла. Экстремально горячая вода не делает руки «стерильнее», но при этом пересушивает кожу, разрушает ее естественный защитный барьер, способствует появлению раздражения, шелушения и микротрещин. Кожа становится более уязвимой к внешним воздействиям, к примеру, снижается кожная переносимость бытовой химии», — пояснил Калюжин.

Слишком холодная вода воздействуют на мелкие сосуды кистей и пальцев: они сужаются, кровоснабжение тканей временно ухудшается, появляются неприятные ощущения — резкая чувствительность, покалывание, онемение.

«Для людей с сосудистыми нарушениями, повышенной чувствительностью к холоду, сахарным диабетом, возрастными изменениями периферического кровообращения такая привычка особенно вредна. В отдельных случаях человек начинает жаловаться на стойкий дискомфорт, нарушение чувствительности в кончиках пальцев, чувство жжения или, напротив, онемение. Это сигнал о неблагополучии, который нельзя игнорировать. С гигиенической точки зрения правильным считается мытье рук водой комфортной температуры — не холодной и не обжигающей. Важно хорошо промывать с мылом ладони, тыльные поверхности кистей, межпальцевые промежутки, большие пальцы, кончики пальцев и области под ногтями. После мытья руки аккуратно вытереть насухо. При склонности к сухости кожи целесообразен уход с использованием средств, защищающих кожный барьер», — рекомендовал Калюжин.

