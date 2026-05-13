Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Британии отметили, что пророчество об Армагеддоне из Библии начало сбываться

Metro: обмеление реки Евфрат назвали признаком скорого Армагеддона
Сергей Пятаков/РИА Новости

Река Евфрат в Ираке начала стремительно мелеть, что, согласно Библии, является признаком начала Армагеддона. Об этом пишет Metro.

Авторы подчеркивают, что с 2003 года бассейн реки Евфрат потерял более 140 кубометров пресной воды. Таким образом одна из самых крупных рек Западной Азии может пересохнуть уже к 2040 году. Особенно критичное падение уровня воды ученые зафиксировали после засухи 2007 года, ее последствия не исчерпаны до сих пор. В качестве причин обмеления Евфрата исследователи называют частые засухи, рост температур и нерациональное водопользование.

Отмечается, что от Евфрата зависят миллионы людей, они берут воду из реки для сельского хозяйства и прочих нужд. В Ираке из-за обмеления Евфрата уже распространяются опасные болезни — ветряная оспа, корь, брюшной тиф, холера. В стране не проводится массовая вакцинация.

В Библии Евфрат называется одной из четырех рек, вытекающих из Эдемского сада. Ее обмеление является признаком скорого Армагеддона.

8 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что людям кажется, что сейчас конец света, но в истории человечества и не такое творилось.

Песков обратил внимание, что в прошлом у людей не было оружия такой силы, какое существует сейчас. Однако нынешнее поколение не жило в те времена и из-за этого ему кажется, что наступает конец света.

Ранее давнее пророчество о «конце света» и «потоках крови» связали с третьей мировой и Трампом.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!