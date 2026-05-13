В Британии отметили, что пророчество об Армагеддоне из Библии начало сбываться

Река Евфрат в Ираке начала стремительно мелеть, что, согласно Библии, является признаком начала Армагеддона. Об этом пишет Metro.

Авторы подчеркивают, что с 2003 года бассейн реки Евфрат потерял более 140 кубометров пресной воды. Таким образом одна из самых крупных рек Западной Азии может пересохнуть уже к 2040 году. Особенно критичное падение уровня воды ученые зафиксировали после засухи 2007 года, ее последствия не исчерпаны до сих пор. В качестве причин обмеления Евфрата исследователи называют частые засухи, рост температур и нерациональное водопользование.

Отмечается, что от Евфрата зависят миллионы людей, они берут воду из реки для сельского хозяйства и прочих нужд. В Ираке из-за обмеления Евфрата уже распространяются опасные болезни — ветряная оспа, корь, брюшной тиф, холера. В стране не проводится массовая вакцинация.

В Библии Евфрат называется одной из четырех рек, вытекающих из Эдемского сада. Ее обмеление является признаком скорого Армагеддона.

8 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что людям кажется, что сейчас конец света, но в истории человечества и не такое творилось.

Песков обратил внимание, что в прошлом у людей не было оружия такой силы, какое существует сейчас. Однако нынешнее поколение не жило в те времена и из-за этого ему кажется, что наступает конец света.

