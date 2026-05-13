На птицефабрике в Ленинградской области произошла массовая драка

Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области

На птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области произошла массовая драка, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, всего в потасовке предварительно пострадал 21 человек. Из них одного госпитализировали в тяжелом состоянии, еще семерых — в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной. Все случилось 2 мая. У дома №32 Суворовскому проспекту столкнулись две компании — словесная перепалка быстро переросла в побоище. Один из участников, приезжий из Крыма, достал аэрозольный пистолет «Добрыня» и дважды пальнул в воздух. В ход пошли ножи — в результате двоих молодых людей 19 и 26 лет с колото-резаными ранами груди скорая увезла в больницу. На месте стражи порядка задержали десять участников потасовки, включая двух местных девушек. Всех привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

