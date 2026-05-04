Массовая драка с поножовщиной произошла в Петербурге и попала на видео

В Петербурге на видео попала массовая драка с поножовщиной. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 2 мая. У дома №32 Суворовскому проспекту столкнулись две компании — словесная перепалка быстро переросла в побоище. Один из участников, приезжий из Крыма, достал аэрозольный пистолет «Добрыня» и дважды пальнул в воздух.

В ход пошли ножи — в результате двоих молодых людей 19 и 26 лет с колото-резаными ранами груди скорая увезла в больницу. На месте стражи порядка задержали десять участников потасовки, включая двух местных девушек. Всех привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Правоохранители также вычислили главного зачинщика — в ночь на 3 мая 22-летнего водителя-экспедитора задержали у дома на 8-й Советской улице. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

