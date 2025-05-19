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Врач объяснил, как грамотно готовиться к ЕГЭ и не испытывать стресс

Врач Скавыш посоветовал составить четкий график подготовки к ЕГЭ
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Уровень стресса во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ зависит не столько от сложности заданий, сколько от отношения выпускника к ним. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш.

Как отмечала в интервью газете «Известия» доктор психологических наук, профессор Вера Никишина, чтобы снизить уровень стресса перед экзаменами, родителям и детям следует сформировать разные варианты прогнозов в спокойном разговоре: оптимистический, пессимистический и реалистический, а также составить план действий на случай худшего исхода.

Скавыш, в свою очередь, объяснил, как распределять нагрузку во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

«Вместо хаотичного штудирования учебников попробуйте создать четкий график, где будет место не только занятиям, но и отдыху. Наш мозг устроен так, что лучше запоминает информацию порциями, а не огромными объемами за раз», — подчеркнул психиатр.

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова до этого говорила, что запоминать информацию помогает полноценный сон.

Она посоветовала ложиться спать до полуночи, поскольку именно в это время мозг наиболее эффективно обрабатывает и систематизирует данные, полученные за день.

Ранее в российских школах предложили ввести еще один обязательный экзамен.

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