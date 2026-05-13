Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Они были введены примерно в 5:00 утра 13 мая.

Утром 13 мая министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, Черным и Азовским морями.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что Обломок сбитого в ходе отражения воздушной атаки беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле.

