Умер актер из «Звездных войн»

Актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон скончался в 82 года

Британский актер Майкл Пеннингтон скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает The Telegraph.

Причина смерти не уточняется.

Майкл Пеннингтон родился 7 июня 1943 года. Он начал свою карьеру в 1960-х, став актером театра. В 1969 году артист сыграл Лаэрта в фильме «Гамлет». В 1983 году он исполнил роль имперского офицера Тиаана Джерджеррода в картине «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая».

В фильмографии Пеннингтона более 60 ролей. Он сыграл в таких проектах, как «Ричард II», «Навстречу шторму», «Железная леди», «Молодой Морс», «Тюдоры», «Большая игра», «Льюис», «Метод Крекера».

В 2021 году артист попробовал себя в роли режиссера и сценариста. Пеннингтон снял свой сериал «Следы».

В июле 2025 года умер актер Кеннет Колли, наиболее известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах». Ему было 87 лет. Причиной смерти стала пневмония, возникшая на фоне COVID-19.

В культовом образе адмирала Пиетта во франшизе «Звездные войны» Колли появлялся несколько раз. В послужной список актера входят работы таких режиссеров, как Клинт Иствуд и Аки Каурисмяки, а также сериал «Острые козырьки».

Ранее умер автор хоррора «Звонок».