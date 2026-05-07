Россиянину грозит пожизненное за сбор данных о бойцах СВО для Украины

Жителя Ярославля задержали по подозрению в сборе информации об участниках специальной военной операции (СВО) и ее передаче украинским спецслужбам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1987 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, мужчина по собственной инициативе установил связь с представителем спецслужб Украины и по его заданию начал собирать сведения о российских военнослужащих. Впоследствии он пересылал информацию куратору.

На этом фоне против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

6 мая в ФСБ сообщили о задержании жителей трех городов — Томска, Читы и Кингисеппа — по подозрению в публичном оправдании атак украинских дронов на российские регионы. Также в ведомстве считают, что обвиняемые призывали к осуществлению терактов и диверсий на объектах транспортной инфраструктуры на территории РФ.

Ранее жителя Керчи осудили на 18 лет за госизмену в пользу Киева.