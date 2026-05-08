Россиянина, отправившего деньги на нужды мирных жителей Украины, осудили за госизмену

Жителя Ленобласти лишили свободы на 12 лет за отправленные в Украину $150

Ленинградский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Приозерского района, признанному виновным в государственной измене. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба инстанции.

Как установил суд, в феврале 2022 года мужчина перевел $150 (по курсу около 12,5 тыс. рублей) на счет украинской благотворительной организации, созданной спецслужбами, оборонным ведомством и национальным банком страны, для финансовой поддержки ее вооруженных сил.

Перевод отследили и возбудили против россиянина дело по ст. 275 УК РФ.

«Осужденный вину в совершении преступления не признал. Факт перевода не отрицал, однако его мотивом были гуманитарные соображения — на нужды мирных жителей Украины. Настаивал, что не знал о том, что фонд собирает деньги на нужды вооруженных сил этой страны», — говорится в сообщении.

Доказательством вины стали показания, данные фигурантом на предварительном следствии, где он заявил, что негативно отнесся к новостям о начале СВО, проводимой в Украине, а также сообщил, что является подписчиком украинских каналов в Telegram.

По решению суда мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее по этой же статье осудили крымчанина, который летом 2023 года снял на видео передвижение российского патрульного корабля.