Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянина, отправившего деньги на нужды мирных жителей Украины, осудили за госизмену

Жителя Ленобласти лишили свободы на 12 лет за отправленные в Украину $150
Руслан Кривобок/РИА Новости

Ленинградский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Приозерского района, признанному виновным в государственной измене. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба инстанции.

Как установил суд, в феврале 2022 года мужчина перевел $150 (по курсу около 12,5 тыс. рублей) на счет украинской благотворительной организации, созданной спецслужбами, оборонным ведомством и национальным банком страны, для финансовой поддержки ее вооруженных сил.

Перевод отследили и возбудили против россиянина дело по ст. 275 УК РФ.

«Осужденный вину в совершении преступления не признал. Факт перевода не отрицал, однако его мотивом были гуманитарные соображения — на нужды мирных жителей Украины. Настаивал, что не знал о том, что фонд собирает деньги на нужды вооруженных сил этой страны», — говорится в сообщении.

Доказательством вины стали показания, данные фигурантом на предварительном следствии, где он заявил, что негативно отнесся к новостям о начале СВО, проводимой в Украине, а также сообщил, что является подписчиком украинских каналов в Telegram.

По решению суда мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее по этой же статье осудили крымчанина, который летом 2023 года снял на видео передвижение российского патрульного корабля.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!