Врач объяснила, что приводит к желчнокаменной болезни

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) имеет две формы болезни — генетическую и симптоматическую, первая развивается из-за мутации в гене, которая способст­вует образованию холестериновых желчных камней. Об этом aif.ru рассказала врач-гаст­роэнтеролог, заведующая отделением дневного стационара МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ, доктор медицинских наук Эльмира Селезнева.

По ее словам, спровоцировать развитие недуга могут также многократные беременности, поскольку эстрогены делают желчь более склонной к образованию камней.

«А вот с чем надо быть осторожными, так это с эстрогенсодержащими оральными контрацептивами, а также с препаратами для похудения (семаглутид). Уколы стройности снижают моторику ЖКТ, провоцируя застой желчи, а это основной фактор образования камней. К нарушению циркуляции желчи могут привести и операции на желудке (в том числе бариатрические), на тонкой кишке», — добавила Селезнева.

Врач уточнила, что пик заболеваемости ЖКБ приходится на 60–70 лет, однако теперь болезнь существенно помолодела. Одним из признаков болезни является то, что после употребления жирной пищи у пациента появляется боль в эпигастрии и в правом подреберье.

Врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова. до этого рассказала «Газете.Ru», что многие люди по утрам просто не находят времени или желания позавтракать. Однако при пропуске завтрака нарушается работа кишечника, появляется дискомфорт в животе и повышается риск образования камней в желчном пузыре.

