Россиянам рассказали о риске спровоцировать приступ подагры одним продуктом

Шашлык важно употреблять в меру, так как переедание жирным жареным мясом грозит развитием опасных болезней, в том числе ЖКТ. В том числе это может спровоцировать подагру, образование камней в почках и мочевом пузыре, а также повысить риски развития онкозаболеваний. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, особенно опасно злоупотреблять шашлыком при уже имеющихся заболеваниях – например, при функциональной диспепсии, язве, панкреатите, желчекаменной болезни, циррозе печени.

«Переедание может спровоцировать обострение, боли, изжогу, тошноту, вздутие и, конечно, запоры, — предупредила врач. — Все это требует особого внимания, а иногда и медицинской помощи. Помните, что самое большое количество обострений панкреатита и холецистита связано с перееданием жирной жареной пищи и алкоголем».

Страдает от этого не только ЖКТ – «передозировка» шашлыком опасно для суставов, почек и мочевого пузыря, так как мясо содержит пурины, то есть вещества, при распаде превращающиеся в мочевую кислоту. Её избыток провоцирует боли, воспаление суставов, приводит к образованию камней, а также в целом просто ухудшает работу мочевыделительной системы. Есть риск, что это вещество вызовет приступ боли такой силы, что человек просто потеряет сознание от болевого шока, подчеркнула Дианова. По ее словам, очень часто шашлыки заканчиваются госпитализацией в хирургическое отделение.

Шашлык также может повысить риски развития онкозаболеваний, так как он содержит образующиеся во время жарки канцерогены, в том числе HCA и PAH — при их частом употреблении это грозит развитием рака желудка и кишечника, отметила врач.

Для снижения рисков Дианова призвала россиян есть шашлык в умеренных порциях, выбирать постное мясо, а также сопровождать приёмы пищи достаточным количеством овощей и зелени.

Ранее врач объяснила, почему шашлык из говядины и баранины особенно опасен.