В РАН оценили опасность хантавируса для россиян

Российские специалисты знакомы с хантавирусом и он есть в перечне известных вирусов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, его отличают высокая тяжесть лечения и способность быстро заражать людей.

«Но, повторюсь, мы достаточно знакомы с этом типом вирусов. Есть все основания говорить, что эти вирусы у нас имеются. У нас имеется природный очаг этого семейства вирусов», — отметил Онищенко.

Академик пояснил, что в стране водятся мелкие грызуны, мыши, хомяки и так далее. Он добавил, что отечественные специалисты контролируют ситуацию.

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзор совместно с погранслужбой РФ усилил пропускной контроль на границе в целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. В ведомстве также отметили, что с начала года в России с начала 2026 года не было зарегистрировано случаев заражения вариантом хантавируса, который вызывает геморрагическую лихорадку.

В Роспотребнадзоре добавили, что «ситуация стабильная», регистрируются только редкие случаи, свидетельствующие об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости.

Ранее стало известно, что врачи не смогли вовремя диагностировать у пациентки хантавирус и едва не опоздали.