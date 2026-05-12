Врачи не смогли вовремя диагностировать у пациентки хантавирус и едва не опоздали

Женщина, зараженная хантавирусом, попала в реанимацию после того, как врачи поначалу ошибочно приняли ее симптомы за реакцию на стресс. Об этом сообщает The Guardian.

У пассажирки лайнера MV Hondius, одной из пяти француженок, которые покинули судно, изначально развились симптомы, похожие на грипп. Однако члены экипажа и медики сочли их нехарактерными для хантавируса, предположив, что состояние связано с тревогой или нервозностью.

По словам министра здравоохранения Испании Хавьера Падильи Бернальдеса, это привело к тому, что реальная причина недомогания не была правильно распознана и не вошла в первоначальный список диагнозов.

После высадки в Испании женщину самолетом доставили в больницу в Париже, где в течение суток ее состояние резко ухудшилось. В Минздраве Франции уточнили, что пациентка по‑прежнему находится в критическом состоянии и проходит лечение в специализированном инфекционном отделении.

На прошлой неделе поступила информация о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Заразились несколько человек, из них троих спасти не удалось. 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где была проведена операция по эвакуации пассажиров.

