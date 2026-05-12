Роспотребнадзор усилил контроль на границах России из-за хантавируса

Роспотребнадзор совместно с погранслужбой РФ усилил пропускной контроль на границе в целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в «Макс».

«Также для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр», — говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что с начала года в России с начала 2026 года не было зарегистрировано случаев заражения вариантом хантавируса, который вызывает геморрагическую лихорадку.

В Роспотребнадзоре добавили, что «ситуация стабильная», регистрируются только редкие случаи, свидетельствующие об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Сейчас пассажиров, сошедших с лайнера до выявления вспышки хантавируса, ищут на четырех континентах. ВОЗ предупреждает о риске новых случаев: из-за длительного инкубационного периода заражения могут проявиться спустя недели. Насколько опасен вирус и как от него защититься — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения хантавируса Андес в России.

 
