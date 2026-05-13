Аэропорт Шереметьево перевели на прием полетов по согласованию

Росавиация: аэропорт «Шереметьево» обслуживал рейсы только на вылет из-за ограничений

Московский аэропорт «Шереметьево» сейчас обслуживал рейсы только на вылет, прием самолетов осуществлялся по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», — отмечается в публикации.

В Росавиации добавили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В 7:50 (мск) ограничения сняли.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Они были введены примерно в 5:00 утра 13 мая.

Утром 13 мая министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, Черным и Азовским морями.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что Обломок сбитого в ходе отражения воздушной атаки беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле.

Ранее шеф Пентагона рассказал о перенятом у Украины опыте в использовании беспилотников.