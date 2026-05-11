Стало известно, сколько россияне тратят на подготовку детей к ОГЭ и ЕГЭ

Средняя стоимость занятия для подготовки к ОГЭ в 2026 году достигла 1500 рублей, что на 14% выше, чем годом ранее. При двух занятиях в неделю расходы опрошенных достигают 12 тыс. рублей в месяц на один предмет и 55-70 тыс. рублей в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

При подготовке по двум предметам, чаще всего русскому языку и математике, суммарный бюджет респондентов на репетиторов для одного ребенка составляет 110-140 тыс. рублей за учебный год.

По данным опроса, 34% семей оплачивают детям два занятия в неделю по одному предмету, 28% — одно занятие, 23% — три занятия. Еще 15% респондентов указали, что их дети занимаются четыре раза в неделю и чаще.

Распределение расходов по предметам выглядит следующим образом: занятия по математике оплачивают 72% родителей, по русскому языку — 68%, по английскому языку — 41%, по физике — 29%, по химии — 24%. Остальные предметы набрали не более 10% голосов.

Средняя стоимость занятия по подготовке к ЕГЭ у опрошенных составляет 1800–2500 рублей (+15% за год). Годовые расходы респондентов на один предмет достигают 70–100 тыс. рублей против 60–85 тыс. рублей годом ранее. При подготовке к двум или трем экзаменам суммарные затраты составляют 150–200 тыс. рублей и выше. По интенсивности занятий при подготовке к ЕГЭ 31% семей оплачивают три занятия в неделю по одному предмету, 27% два занятия, 22% четыре и более, 20% одно занятие в неделю. По предметам распределение следующее: математика — 76% семей, русский язык — 41%, физика — 38% (рост на 9 п.п. по сравнению с прошлым годом), биология — 33% (рост на 8 п.п.), английский язык — 42% (снижение на 7 п.п.).

«Использование репетиторских услуг стало фактически обязательным элементом подготовки к экзаменам. Мы видим, что расходы на репетиторов все чаще закладываются в семейный бюджет заранее, как регулярная статья, сопоставимая с затратами на дополнительное образование или кружки. При этом структура спроса меняется: растет интерес к физике и химии, поскольку именно эти предметы становятся входным билетом в наиболее конкурентные вузы. В ближайшие годы эта тенденция сохранится, а вместе с ней продолжится и рост среднего чека на занятия», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 2500 родителей детей школьного возраста.

