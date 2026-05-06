Россияне рассказали, что мешает их детям готовиться к ЕГЭ

Почти 60% опрошенных родителей сочли, что соцсети мешают детям готовиться к ЕГЭ

Более половины (56%) опрошенных родителей школьников считают, что прежде всего готовиться к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) их ребенку мешают социальные сети и гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Рокфон» (есть у «Газеты.Ru»).

48% респондентов отметили общую нервозность и усталость выпускника, а 43% — раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений.

Заметно реже отвлекающим фактором становятся друзья и одноклассники (так ответили 35% родителей), привычка ребенка уходить в собственные мысли и мечтать (29%), а также беспорядок на рабочем месте или в классе (22%).

Серьезно отвлекают от экзаменов и разговоры окружающих (такой ответ дали 53% опрошенных), работающий телевизор или радио (50%), шум улицы и транспорта (48%), ремонтные работы (46%). По словам родителей, реже всего школьники отвлекаются на звуки шагов и топот (35%), а также на фоновые шумы от различной техники (31%).

Большинство родителей сталкиваются с жалобами детей на условия в классе. Чаще всего речь идет о плохом освещении (43%), слишком низкой или слишком высокой температуре (41%), фоновом шуме и отвлекающих звуках (37%). Часть школьников рассказала родителям о духоте в классе (33%), неудобной мебели (30%) и раздражающих запахах (24%). Только 11% опрошенных заявили, что их дети не жаловались вообще.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

В 2026 году ОГЭ будут сдавать 1,7 млн учеников 9-х классов, ЕГЭ — 665 тыс. выпускников 11-х классов.

Ранее школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ.