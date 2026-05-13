Синоптик рассказала о температуре воды на российских морских курортах

Макарова: максимальная температура воды на морских курортах РФ достигла 17°C
Вода на морских курортах России начала активно прогреваться. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

Она рассказала, что в Балтийском море в районе Калининграда температура воды составила 9°C, в Феодосии — 12°C, в Сочи — 13°C, в Ялте, Алуште, Евпатории и Туапсе — 14°C, в Анапе — 15°C, в Геленджике — 16°C.

Сильнее всего она прогрелась в Ейске — до 17°C.

Синоптик отметила, что 13, 14 и 15 мая на юге европейской части России сохранится неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, градом и порывистым ветром до 25 м/с.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни формировать погоду в столичном регионе будет «плаксивый» атлантический циклон – на этом фоне можно пока не рассчитывать на сухую погоду. По ее прогнозу, всю неделю будут идти дожди.

Ранее в ХМАО и ЯНАО из-за майской метели были повалены деревья и перекрыты трассы.

 
