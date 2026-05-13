Правила контроля за частными детективами утвердили в России

Правила контроля за частными детективами начнут действовать в РФ с 1 сентября

В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов, они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в три года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективом с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского освидетельствования.

Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут.

В случае грубых нарушений лицензионных требований Росгвардия будет принимать решения о приостановлении или аннулировании лицензии частных детективов.

До этого глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин сообщал, что в России частными детективами работают в основном бывшие силовики, которые благодаря своим связям незаконно получают закрытую информацию и используют в своей работе мошеннические методы.

Ранее влиятельного частного детектива задержали по делу о госизмене.