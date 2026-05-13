Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Правила контроля за частными детективами утвердили в России

Правила контроля за частными детективами начнут действовать в РФ с 1 сентября
Shutterstock/ANGHI

В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов, они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в три года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективом с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского освидетельствования.

Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут.

В случае грубых нарушений лицензионных требований Росгвардия будет принимать решения о приостановлении или аннулировании лицензии частных детективов.

До этого глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин сообщал, что в России частными детективами работают в основном бывшие силовики, которые благодаря своим связям незаконно получают закрытую информацию и используют в своей работе мошеннические методы.

Ранее влиятельного частного детектива задержали по делу о госизмене.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!