В Хабаровском крае дымом заволокло уже второй город

Комсомольск-на-Амуре накрыло смогом от бушующих в Хабаровском крае лесных пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Город затянуло дымом вечером 12 мая из-за крупного возгорания в районе Мылок. Местные жители жалуются на сильный запах гари и плотную пелену. В настоящее время на некоторых автодорогах Хабаровского края практически нулевая видимость.

Сложная ситуация остаётся в Хабаровске, краевой центр окружен огнем сразу с трёх сторон.

12 мая Госавтоинспекция Хабаровского края сообщила, что идимость из-за дыма от лесных пожаров ограничена на федеральных и на региональных трассах. Водителей призывают быть осторожными и двигаться максимально медленно, используя дневные ходовые огни, противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию.

10 мая под Улан-Удэ вспыхнул крупный лесной пожар, очевидцы засняли его на видео. Огонь разбушевался в районе железнодорожной станции «Мостовой», что находится в 20 километрах к северу от Улан-Удэ.

Ранее у Телецкого озера на Алтае произошел лесной пожар.